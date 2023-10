Festa della Partecipazione Cisl. Quadrini: “è diritto dei lavoratori collaborare alla gestione delle aziende”

Presente Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale, alla Festa della Partecipazione organizzare a Ferentino dalla Cisl di Frosinone. Insieme al Segretario Generale Nazionale, Luigi Sbarra, al

Segretario regionale Enrico Coppotelli e segretario Provinciale, Enrico Capuano ha appoggiato e dato il sostegno a favore di una legge che prevede la governance d’impresa partecipata dai lavoratori.

“Ho manifestato più volte la mia vicinanza ai lavoratori e il mio sostegno per la campagna di raccolta firme della Cisl al fine di favorire una legge che intende disciplinare la partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa dei lavoratori nelle aziende.” Quanto ha dichiaro Gianluca Quadrini che sostiene ancora -“ancora una volta, oggi, sono sceso in campo perché ritengo doveroso coinvolgere in maniera attiva i lavoratori nella vita d’impresa per trovare un’equilibrio tra il mondo del lavoro e le imprese. La partecipazione non è solo un mezzo per stimolare lo sviluppo economico, ma è anche un pilastro essenziale per il progresso sociale” .

Questa festa, – conclude Quadrini- è un importante e fondamentale momento per promuovere un futuro lavorativo che sia sempre inclusivo e partecipativo.