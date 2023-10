Motore delle Imprese”: Confartigianato fa il punto

Confartigianato Imprese Rieti ha dedicato un nuovo evento al tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Nel pomeriggio di ieri, 13 ottobre 2023, si è infatti svolto il convegno “Energia e Comunità Energetiche. Motore delle imprese”, organizzato presso la sala conferenze della Camera di Commercio di Rieti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo, la Comunità Montana V Zona Montepiano Reatino, Copagri Lazio e il Collegio dei Geometri e dei geometri laureati della Provincia di Rieti.

Dopo il primo evento dello scorso febbraio, Confartigianato e gli altri organizzatori non hanno mai cessato di tenere alta l’attenzione sul tema delle comunità energetiche, in attesa dell’emanazione di un decreto di prossima pubblicazione che stabilisca regole e incentivi per tutti i cittadini, le imprese e gli enti che sceglieranno di creare il proprio impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di condividere questa energia tra tutti i soggetti promotori.

Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un insieme di soggetti che produce e condivide energia rinnovabile, per generare e gestire in autonomia energia verde a costi vantaggiosi, riducendo nettamente le emissioni di CO2 e lo spreco energetico. Ne possono far parte semplici cittadini, piccole e medie imprese, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, purché siano sotto la stessa cabina primaria, che intendano creare un gruppo di autoproduzione di energia.

Il tema è particolarmente sentito e lo ha dimostrato la grande affluenza di uditori al convegno. “È chiaro – ha affermato Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato Imprese Rieti, in apertura dei lavori – che le condizioni geopolitiche sempre più incerte, il costante aumento del costo dell’energia e la preoccupazione per i cambiamenti climatici spingono cittadini, imprese e istituzioni a cercare alternative sostenibili. Noi crediamo che le Comunità Energetiche possano essere una soluzione per diventare sempre meno dipendenti dai Paesi produttori di combustibili fossili, più autonomi nella produzione di energia, promuovendo allo stesso tempo un modello di condivisione e solidarietà che guardi al futuro”.

Dopo i saluti del Presidente di Confartigianato Imprese Rieti Franco Lodovici, del Presidente di Confartigianato Imprese Lazio Michael Del Moro, di Guido Colasanti, Presidente di Copagri Lazio, e del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, è intervenuto Giovanni Provvisiero, Dottorando di Ricerca in Diritto Costituzionale all’Università di Teramo, che ha presentato gli atti dell’evento dello scorso febbraio elaborati dal prof. Enzo di Salvatore e dallo stesso Provvisiero. Ha inoltre presentato il nuovo corso di laurea in “Diritto dell’ambiente e dell’energia” attivato quest’anno presso la Sede di Lanciano, un percorso di studi pensato e progettato proprio in virtù della grande importanza che il tema dell’energia rivestirà nel prossimo futuro.

Sergio Marini, Presidente di GAIA Community, promossa a livello nazionale da Copagri e importantissimo player nel campo delle Comunità Energetiche, ha sottolineato come il contesto regolatorio attuale sia ancora incerto, una situazione dovute principalmente al procrastinarsi dell’emanazione della normativa nazionale di riferimento. “Possiamo però anticipare che ci saranno due tipologie di benefici economici: un incentivo per vent’anni per ogni kilowattora di energia condivisa e un fondo perduto per l’installazione dell’impianto di energia rinnovabile. I vantaggi di costituire una comunità energetica – ha detto Marini – sono innegabili. Ovviamente da un punto di vista ambientale, per via della riduzione di utilizzo di fonti fossili, da un punto di vista economico, per via degli strumenti incentivanti, ma anche perché, tramite queste aggregazioni si apriranno nuove opportunità di interazione e cooperazione per la collettività coinvolte. In altre parole, se create in modo efficiente, efficace e ponderato, le comunità energetiche cambieranno sia il consumo energetico individuale che le relazioni tra i membri delle stesse”.

Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato Imprese Rieti, ha concluso i lavori evidenziando che l’Associazione crede fortemente nelle Comunità Energetiche: “In collaborazione con alcune Amministrazioni locali stiamo già costituendo otto comunità energetiche tra imprese, enti locali e cittadini, che saranno esempio e modello, speriamo, per molti altri sul territorio. Una priorità della nostra attuale dirigenza, che in varie occasioni ha dichiarato pubblicamente l’impegno a lavorare di concerto con le Istituzioni locali: lavorare insieme è sicuramente la chiave di volta per avviare una seria ed efficace programmazione a sostegno di pensieri e azioni comuni finalizzate a un futuro più sostenibile. La nostra Associazione – ha concluso Aluffi – è pronta a fare la sua parte”.