Assemblea Anci a Genova – Il sindaco Bucci: “Dal 24 al 26 ottobre confronto istituzionale di alto livello”

Il primo cittadino del capoluogo ligure avvia la serie di video interventi dei sindaci in vista della 40^ assise annuale, in programma dal 24 al 26 ottobre alla Fiera di Genova

“La prossima assemblea non sarà solo un’occasione per vedere la nostra bella città, ma anche per Anci, tutti i sindaci e gli amministratori locali di stare insieme a scambiare opinioni, sulle difficoltà e sui risultati e su come affrontare le sfide del futuro”. Lo afferma il sindaco di Genova Marco Bucci in un video intervento sul sito dell’Anci in vista della 40^ Assemblea annuale, in programma dal 24 al 26 ottobre alla Fiera di Genova.

Un’assise, quella del 2023, con un programma ricco di partecipazioni – istituzionali, di sindaci e aziende – che nella giornata inaugurale di martedì 24 si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, per l’ottavo anno consecutivo, interverrà ai lavori. Sempre nella prima giornata la relazione del presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro.

Sarà possibile seguire lo streaming integrale dei lavori sul sito dell’Anci e sui canali social dell’Associazione (Twitter, Instagram, Facebook e YouTube) con l’hasthag #Anci2023.

“Vi invito tutti a venire a Genova – aggiunge il sindaco di Genova – perché saranno tre giornate importanti e di alto livello, con la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di molti rappresentanti del governo. Per tutti ci sarà la possibilità di avere interazioni ad altissimo livello, ma soprattutto vedrete una grande città. Ed avrete – conclude scherzando Bucci – la pasta al pesto e la focaccia tutte le mattine”.

L’Assemblea di Genova sarà realizzata in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Media partner la Rai che trasmetterà dalla Fiera di Genova finestre informative per tutta la durata dell’evento.