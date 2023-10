A Valmontone Halloween da brividi….

Lucilla torna sabato 28 al parco MagicLand per uno show di Halloween da brividi

MagicLand è “la Capitale del Divertimento”, con una superficie di 600.000 metri quadrati, è il più grande parco divertimenti dell’Italia centromeridionale. Aperto nel 2011, strategicamente posizionato tra Roma e Napoli, con uscita Valmontone dell’autostrada A1. Il parco si estende su una superficie di 600.000 metri quadrati e custodisce oltre 17.000 piante. In questo luogo da “favola” Lucilla torna per uno show di Halloween da brividi. Ricordiamo che Lucilla è la beniamina dei più piccoli divenuta popolare soprattutto su YouTube con oltre 500 milioni di visualizzazioni, l’appuntamento è per sabato 28 ottobre, alle ore 19:00, sul palco eventi del parco divertimenti di Valmontone. Dopo il grande successo dello scorso giugno, Lucilla si esibirà al MagicLand quale unica data laziale del tour di Halloween della star di AlmanKids, con un nuovo spettacolo durante il quale canterà tutto il suo repertorio dedicato a Halloween come: “Halloween è già”, “Quattro vampiri”, “Il cha chacha di Halloween”… La cantante sarà accompagnata sul palco dai suoi amici, che per l’occasione si trasformeranno in simpatici zombie, vampiri e fantasmini. Lo spettacolo è ideato per aiutare i bambini a confrontarsi con la paura, stato d’animo che la festa di Halloween tende a rendere tanto spaventoso quanto affascinante. L’invito di Lucilla è quello di sconfiggerla cercando di conoscere sempre meglio ciò che ci spaventa.

Per maggiori informazioni : https://magicland.it/it

Harry di Prisco