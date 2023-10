Studios Academy con Steinberg al Musika Expo 2023, nuovi prodotti e corsi formativi in mostra a Roma

Dopo lo stop dovuto alla pandemia la Studios Academy sarà presente all’edizione 2023 del Musika Expo che si terrà a Roma il15 ottobre presso il Palazzo dei Congressi dell’Eur

“È da quattro anni che aspettiamo l’evento di Musika expo, l’ultimo evento a cui abbiamo partecipato è stato appunto nel 2019. Quest’anno organizziamo il nostro intervento in partnership con Steinberg, di cui siamo Certified Center, con una presentazione delle funzionalità del software di produzione audio Cubase, alla quale aspettiamo un pubblico sicuramente numeroso”. Dichiara Furio Capozzi direttore di Studios Academy.

Durante la manifestazione Il product specialist Franco Fraccastoro presenterà le funzioni in Dolby Atmos di Cubase Pro insieme a Furio Capozzi nel palco demo 1 alle 15.30. Sarà possibile inoltre in quella occasione toccare con mano le produzioni editoriali di Studios Academy.

L’evento sarà occasione per presentare i percorsi professionalizzanti e innovativi che consentono agli studenti di formarsi sul campo e non solo in aula. I corsi della Studios Academy sono indicati per tecnici del suono, fonici, musicisti, produttori, semplici appassionati del settore alla ricerca di una carriera lavorativa in questo ambito o che vogliano realizzare le proprie produzioni musicali a livello professionale.

Durante Musika Expo 2023 i visitatori potranno approfondire la conoscenza dei sistemi e prodotti Steimberg oltre al catalogo dei corsi formativi della Studios Academy presso lo stand dell’associazione.