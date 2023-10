Netflix toglie il Piano Base senza pubblicità

Il cambiamento vale esclusivamente per i nuovi abbonati

ROMA – Giro di vite anche in Italia per l’offerta di Netflix. Il colosso dello streaming ha dato il via al taglio del Piano Base senza pubblicità. In sostanza, è stato rimosso l’abbonamento che permetteva di avere un solo dispositivo collegato senza annunci pubblicitari al prezzo di 7,99 euro al mese. Il cambiamento vale esclusivamente per i nuovi abbonati. Chi ha già sottoscritto il vecchio piano base potrà continuare ad usufruirne finché non passa ad un altro piano o disdice l’account.

Ecco nel dettaglio i piani tariffari aggiornati.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it