Mazzanti non è più il ct della Nazionale di pallavolo

Lo comunica la Federazione Italiana Pallavolo in una nota. “Interruzione consensuale”

ROMA – Davide Mazzanti non è più il ct della Nazionale italiana di pallavolo femminile. Lo comunica la Federazione Italiana Pallavolo in una nota.

La Federazione Italiana Pallavolo e il ct Davide Mazzanti comunicano infatti di aver interrotto consensualmente il rapporto che li legava. Dopo l’incontro avvenuto a Caorle, nel corso della riunione del Consiglio Federale, la Fipav e il tecnico marchigiano hanno stabilito che non ci fossero più i presupposti per proseguire il loro cammino insieme. In un clima di commozione generale tutti i membri del Consiglio Federale hanno ascoltato ieri con grande attenzione e partecipazione l’intervento appassionato di Mazzanti, che ha ripercorso i sette anni del suo mandato e in particolare l’ultima stagione. Al termine della relazione il Consiglio federale ha tributato a Mazzanti un sincero e caloroso applauso.

