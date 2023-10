Calcioscommesse, lo psichiatra Rullo: “Si tratta di ludopatia, tra gli sportivi è emergenza salute mentale”

L’esperto: “Non vogliono vincere soldi ma perderli per continuare a scommettere”

ROMA – “Da tifoso sono amareggiato per quanto sta accadendo nel mondo del calcio, da medico penso che fosse prevedibile ma molti, evidentemente anche all’interno dei club, hanno voluto chiudere gli occhi. Il calcioscommesse non può e non deve tradursi semplicisticamente in un gruppo di sportivi milionari che scommettono enormi quantità di denaro, mettendo a rischio la propria carriera, nel tentativo di arricchirsi ulteriormente. No, è molto di più e molto peggio: è ludopatia, un disturbo patologico da gioco d’azzardo in cui a farla da padrone non è il tentativo di vincere ma tutto il contrario, ossia quello di perdere per poter continuare a scommettere”. Lo dichiara lo psichiatra Santo Rullo, fondatore della Nazionale di calcio a cinque per persone con disturbi mentali Crazy for Football.

