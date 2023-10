Europei di calcio, nel 2032 si terranno in Italia e in Turchia

Italia e Turchia dovranno adesso scegliere i 5 stadi per ciascun Paese che ospiteranno i match

ROMA – Ora c’è l’ufficialità: gli Europei di calcio 2032 si terranno in Italia e Turchia. Quelli del 2028 in Irlanda e Gran Bretagna.

L’annuncio ufficiale a Nyon, sede della Uefa. Presente la delegazione italiana guidata dal Presidente federale e Vice Presidente Uefa Gabriele Gravina. Del gruppo azzurro fanno parte il Segretario Generale Marco Brunelli, il Project Manager Euro 2032 Antonio Talarico. Per la Turchia presenti invece il Presidente della Turkish Football Federation (TFF) Mehmet Buyukeksi, il Segretario Generale Kadir Kardas, il Vice Presidente Mustafa Erogut, e l’Ambassador turco Volkan Demirel.Italia e Turchia dovranno adesso scegliere i 5 stadi per ciascun Paese che ospiteranno i match. Le città in ballo per l’Italia sono Roma, Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Cagliari: dovranno presentare i progetti per la fine del 2026.

