Conflitto in Medio Oriente, Perry (ex capo 007): “Israele eliminerà Hamas con o senza ostaggi”

L’ex direttore a Quarta Repubblica: “So che il governo è d’accordo”

ROMA – “Elimineremo Hamas con o senza i nostri ostaggi. Lo stato di Israele non può più permettersi di avere certi vicini”. Queste le parole di Jacob Perry, ex direttore dello Shin Bet (Agenzia di sicurezza interna israeliana) in onda ieri sera a ‘Quarta Repubblica’, il talk d’approfondimento politico ed economico condotto da Nicola Porro il lunedì in prima serata su Retequattro. In una nota diffusa da Mediaset, l’ex capo degli 007 inizia dicendo che l’attacco di Hamas id sabato scorso “È stato un vero shock. Una sorpresa vera e propria. Lo Shin Bet, il Mossad, l’intelligence dell’esercito, nessuno aveva idea di che cosa sarebbe successo. Ovvero, centinaia di terroristi che penetrano dalla Striscia di Gaza in Israele, buttano giù barriere, entrano negli insediamenti e uccidono quasi 1.000 israeliani. Ne hanno feriti 2.500, forse anche di più”. Perry chiarisce: “dobbiamo ammettere che siamo stati colti di sorpresa e non penso che dipenda dalle capacità di Hamas. È piuttosto un vero fallimento dell’intelligence israeliana e questo sarà sicuramente oggetto di indagine quando la guerra sarà finita”.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it