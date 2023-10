Bombe su Gaza, il dramma dei civili uccisi: tra le vittime anche 11 dipendenti Onu e 30 studenti

Le vittime erano legate all’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati in Palestina e Medio Oriente

ROMA – Almeno 11 dipendenti delle Nazioni Unite e 30 studenti di scuole gestite dall’Onu sono stati uccisi nella Striscia di Gaza da sabato in conseguenza di bombardamenti aerei di Israele: lo ha riferito un portavoce dell’Organizzazione, Stephane Dujarric. Le sue dichiarazioni sono state rilanciate oggi da media locali e internazionali, tra i quali il quotidiano Times of Israel.

Stando a Dujarric, ci sono 11 vittime tra i dipendenti di Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati in Palestina e Medio Oriente. La loro nazionalità non è stata per ora confermata.Anche i 30 studenti erano ospitati in scuole gestite da Unrwa nella Striscia di Gaza. Insieme con loro otto coetanei, rimasti feriti ma sopravvissuti.

