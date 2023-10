Trasporto ferroviario in tilt, Gianluca Quadrini scrive e chiede un incontro immediato alla Direzione del Trasporto Regionale Lazio e alla Direzione Operativa Territoriale Fri

Attraverso una lettera indirizzata alla Direzione del Trasporto Regionale Lazio e alla Direzione Operativa Territoriale Fri, Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e Delegato Anci Lazio alla Mobilità e Politiche della Sicurezza, chiede un incontro urgente con i dirigenti per valutare le criticità presenti sulla linea ferroviaria cassino-Roma visti i continui disagi che si stanno verificando, ormai da giorni. In una nota lo stesso Quadrini afferma – “Le continue sollecitazioni da parte dei viaggiatori che lamentano disagi da lungo tempo e la mancanza di sicurezza mi hanno spinto a prendere in mano la situazione e chiedere un incontro alla Direzione del Trasporto Regionale Lazio e alla Direzione Operativa Territoriale Fri per valutare le problematiche in essere ed eventualmente soluzioni concrete e definitive a questa incresciosa situazione. In quanto istituzioni non possiamo permettere più che i nostri cittadini affrontino viaggi senza alcuna certezza di arrivare per tempo, che sia a lavoro o in altro posto. I pendolari sono esausti da questa situazione dovuta sicuramente da una mancata o lenta manutenzione del tratto ferroviario che collega la provincia di Frosinone con Roma, ricordo di fondamentale importanza per il nostro territorio. Questo è il risultato di un sistema infrastrutturale debole, per questo dobbiamo agire immediatamente per garantire a tutti gli utenti degli spostamenti sicuri e dei servizi adeguati.” Così in conclusione Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone