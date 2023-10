La Polizia Locale del Comune di Rieti comunica che, al fine di consentire lavori di manutenzione straordinaria in un fabbricato di via Benucci, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

– chiusura al traffico veicolare di via Montanelli, dal giorno 13 ottobre al 30 ottobre, dalle ore 7 alle 18.