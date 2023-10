Medio Oriente, Israele: “Hamas trattiene cinquanta ostaggi, Raid su Gaza ogni quattro ore”

Parigi non condivide la decisione della Commissione europea di sospendere gli aiuti e i programmi umanitari con l’Autorità nazionale palestinese

ROMA – Non si arrestano i raid di Israele contro la Striscia di Gaza, in risposta all’operazione militare “Ciclone Al-Aqsa” sferrata dal gruppo Hamas sabato scorso: stando a quanto ha riferito il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari, le forze aeree stanno continuando a bombardare l’enclave dal cielo e dal mare “ogni quattro ore”. Media e organizzazioni per i diritti umani locali denunciano che i raid non risparmiano obiettivi civili – tra cui edifici residenziali, ambulanze e una università – e il bilancio delle vittime palestinesi ha superato le 700 persone stando al ministero della Salute di Ramallah. I feriti ammontano a 4mila.

