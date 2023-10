Gianluca Quadrini partecipa all’Assemblea Nazionale delle Province Italiane che si è tenuta all’Aquila

Due giorni di incontri, confronti e dibattiti. Ad aprire l’Assemblea Nazionale delle Province Italiane è stato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che durante il suo intervento si è soffermato sul ruolo degli enti in termini di efficienza e rappresentatività. Nella sala del Teatro comunale dell’Aquila si sono riuniti rappresentanti di Governo e Parlamento, Presidenti delle Province, Sindaci e Consiglieri Provinciali per fare il punto della situazione sulle questioni urgenti per le comunità e dei territori provinciali. A prendere parte all’assemblea, in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, anche Gianluca Quadrini, che in una nota dichiara – “da questi due giorni emerge chiaramente la necessità e la volontà di ridare un ruolo centrale alle province italiane, ormai declassate dal 2014, e completare quel processo di riforma di cui ne ha fatto parola il Ministro alla Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, con il quale ho avuto modo di confrontarmi apertamente anche per quel che riguarda una riorganizzazione e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni. Purtroppo la riforma delle province, – continua Quadrini – , avviata più di otto anni fa non ha reso affatto efficienti i nostri territori, al contrario, ha indebolito e decelerato l’intero sistema amministrativo, lasciando molti vuoti. Per questo, condivido il pensiero del Ministro Zangrillo, le Province devono assolutamente riappropriarsi del loro ruolo centrale sono enti territoriali fondamentali per gestire il rapporto con i cittadini.” Così conclude il Presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini.