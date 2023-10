Esperto Ambientale” – al via il corso promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina e dall’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

Presente all’inaugurazione Gianluca Quadrini

Si è svolto oggi, presso la Camera di Commercio di Frosinone e Latina, l’inaugurazione della prima edizione del Corso di Alta Formazione “Esperto Ambientale”. Il corso, grazie all’accordo siglato tra la Camera di Commercio Frosinone Latina e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nasce con l’intento di formare specialisti nella gestione delle tematiche ambientali e di fornire conoscenze e competenze al passo con l’evoluzione legislativa. L’intuizione del Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora e del Magnifico Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Prof Marco Dell’Isola, daranno modo tanto al settore pubblico che a quello privato di poter contare su figure professionali specializzate in materia di economia circolare, energia e ambiente. “Figure oggi molto richieste ma di cui si registra una grave carenza.” Commenta Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, intervenuto alla manifestazione in rappresentanza dell’Ente. “Mi complimento con il Presidente Acampora e con il Magnifico Rettore perché oggi emerge sempre di più l’esigenza di professionisti in grado di gestire tutte le problematiche ambientali. In questo modo, grazie a questo corso, si andrebbe a colmare una grossa lacuna, avvertita consistentemente anche a livello Provinciale.”

Il corso, aperto a 25 partecipanti che superano le prove di selezione, ha una durata di sei mesi. Il Presidente, Giovanni Acampora, fa sapere che per chi non avesse superato la selezione ci sarà la possibilità di partecipare ad altri corsi che verranno istituiti successivamente.

“Grande disponibilità nel dare la possibilità anche a chi non ha superato la selezione di poter frequentare successivamente il corso. – in conclusione afferma il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini – “Pertanto, ringrazio il Presidente della camera di Commercio di Frosinone Latina, Giovanni Acampora, il Magnifico Rettore dell’Università di Cassino, prof. Marco Dell’Isola, per l’importante impegno assunto e per la realizzazione concreta a favore dei lavoratori e delle imprese, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, Giovanni Guerriero, per la sensibilità che ha avuto nel promuovere, attraverso le istituzioni, la realizzazione di questi corsi di formazione.”