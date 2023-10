C.A.L. presentate le candidature per le elezioni del 9 novembre

Gianluca Quadrini si complimenta con Florenzani e Rotondo

Presentate le candidature per il Consiglio delle Autonomie Locali per le elezioni che si svolgeranno il prossimo 9 novembre che riguarderanno 23 componenti del Cal su 40, in rappresentanza di 373 comuni. Tra i candidati il consigliere comunale di Torrice, Giammarco Florenzani e il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, ai quali, Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale e Capogruppo di Forza Italia in Provincia, rivolge le sue congratulazioni – “un grande in bocca al lupo ai due candidati, Giammarco Florenzani e Anselmo Rotondo. Ancora una volta il centro destra ha dimostrato sua unione, e il partito di Forza Italia, più che mai, rappresentata da figure professionali e in gamba, esterna la sua forza e le sue capacità, per affrontare concretamente le tematiche relative agli enti locali e ai nostri territori. Forza Italia sta tornando protagonista negli appuntamenti elettorali importanti. Sono sicuro che i nostri candidati saranno un punto di riferimento per il territorio. Voglio esprimere un in bocca al lupo anche al resto dei candidati di Forza Italia di tutte le province.” Luigi Landi, Sindaco di Allumiere, Stefano Petrocchi, consigliere di Casperia, Lubiana Restanti, Consigliere di Roccagorga, Vincenzo Petroni, Presidente del Consiglio Comunale di Sutri, Luana Colabello, Consigliere di Monte San Biagio, Salvatore Ladaga, consigliere comunale di Velletri e Tania Forte, Consigliere comunale di Formia.