Torture, arresti e desaparecidos in Siria: domani all’Aia si apre il processo contro Assad

ROMA – “Dopo 11 anni nelle carceri governative, mio fratello ha dovuto lasciare la Siria e convive ancora con vari disturbi psicologici come attacchi d’ansia e panico”. Khalid Ayoub è un siriano residente in Olanda e con l’agenzia Dire parla del fratello Mahmoud, arrestato quando, appena ventenne, fu tra le migliaia di giovani che nel 2011 presero parte a manifestazioni pacifiche contro il governo e per questo fu incarcerato per attentato alla sicurezza dello Stato. È per lui e per migliaia di siriani che domani all’Aia, presso la Corte internazionale di Giustizia (Icj), un tribunale dell’Onu, che si apre la prima udienza di un procedimento che dovrà valutare la denuncia presentata da Olanda e Canada contro un intero governo: quello di Bashar Al-Assad.

