Il Parco dei Monti Simbruini protagonista al Tevere Day

Roma, Tanto interesse e partecipazione per conoscere le attività dell’area verde più grande del Lazio

Si è tenuta dal 6 all’8 ottobre la quinta edizione del Tevere Day, il più grande evento dedicato al rilancio del fiume della Capitale, evento nato con l’obiettivo di riportare i romani e non solo a far vivere il fiume.. Partner dell’iniziativa il Comune di Roma, la Regione Lazio, Acea, Bulgari e Banca del Credito Cooperativo Roma. Cuore pulsante del Tevere Day sono state le oltre 200 tra associazioni territoriali, enti, federazioni sportive, che hanno animato in acqua e sulle sue sponde altrettanti momenti di attrazione della gente sul fiume per farlo vivere: tantissimo sport all’aria aperta – dalla canoa al canottaggio, alle corse in bicicletta, dalle passeggiate attive, al calcetto per i ragazzi, le esibizioni di skate e roller, ma anche yoga e al pilates – così come sono tante le attività culturali, passeggiate con esperti d’arte e storia, musica dal vivo, mostre e istallazioni, Street food, e molto altro ancora. A rendere omaggio al fiume più importante del Lazio, anche il Parco Naturale più grande del Lazio, quello dei Monti Simbruini, che ha visto tanto interesse e partecipazione di grandi e piccini alla scoperta e conoscenza delle attività proposte presso lo stand del Parco. È stato il primo incontro a cui ne seguiranno altri, con lo scopo di fare rete e condivisione nella gestione dei parchi regionali. In rappresentanza dell’Ente , il Commissario straordinario del Parco Dott. Alberto Foppoli (nella foto) che ha partecipato alla presentazione dei Commissari delle aree protette del Lazio. “Ottimi i propositi e gli impegni -si legge in una nota dell’Ente Parco- che vanno dalla salvaguardia della biodiversità, dei boschi e della flora e della fauna tutta, alla incentivazione della comunicazione, educazione ambientale e valorizzazione delle numerose e qualificate risorse agro alimentare, presenti in tutto il territorio regionale”.