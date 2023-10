Stadio Guidobaldi, lavori quasi conclusi. Il subcommissario Soccodato: “opera realizzata in tempi celeri”

Sinibaldi: “il gioiello dell’atletica pronto a tornare alla Città”

Ieri allo Stadio Guidobaldi, alla presenza del Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e dell’assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli, si è tenuto un sopralluogo del Subcommissario al Sisma, Fulvio Soccodato, dell’assessore regionale del Lazio ai lavori pubblici e alle politiche della ricostruzione Manuela Rinaldi e del Direttore dell’Ufficio Ricostruzione Lazio, Stefano Fermante.

E’ stato verificato l’avanzamento dei lavori, ormai in via di conclusione.

“Questa opera finanziata dal Piano Nazionale Complementare al PNRR per le aree del sisma è uno dei migliori esempi di attuazione di un intervento – ha dichiarato l’ing. Fulvio Soccodato – Il Comune di Rieti ha saputo realizzare l’opera in tempi veramente celeri, anche migliori rispetto alle milestone poste dal Governo. Un risultato che è sotto gli occhi di tutti e che riconsegnerà alla Città un impianto veramente bello, che spero possa dare a Rieti tante soddisfazioni come nel passato”.

“L’intervento sul Guidobaldi è importantissimo per l’intera Città di Rieti – hanno aggiunto il Sindaco Daniele Sinibaldi e l’assessore regionale del Lazio Manuela Rinaldi – Grazie al rifacimento completo della pista e all’efficientamento energetico dell’impianto, finanziato con 1 milione e mezzo di euro, Rieti potrà tornare a godere di uno dei suoi gioielli”.