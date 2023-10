Confartigianato Imprese Rieti si congratula con Luca Pompili, titolare di Bio Building Sabina, premiato come Giovane Imprenditore dell’anno da Confartigianato Imprese Lazio. La consegna del riconoscimento è avvenuta nella giornata di ieri 5 ottobre 2023, durante l’Assemblea annuale di Confartigianato Imprese Lazio, quest’anno dedicata alle prospettive dell’internazionalizzazione per le piccole imprese artigiane, ospitata e organizzata dall’Associazione territoriale di Frosinone.

Ogni anno la confederazione regionale organizza questo evento in una delle cinque province laziali, durante il quale viene conferito il Premio “Lazio Valore d’Impresa” a cinque imprese di Confartigianato che si sono particolarmente distinte per meriti, storia aziendale e innovazione.

In rappresentanza del tessuto imprenditoriale artigiano reatino, quest’anno, è stato premiato Luca Pompili, a cui vanno le congratulazioni più sentite da parte di tutto il gruppo dirigente di Confartigianato Imprese Rieti.

Luca Pompili nasce a Roma il 19 ottobre 1985 inizia la sua carriera come imprenditore nel 2007, a 22 anni, come socio di una s.n.c. nel comparto edile; nel 2013, sciolta la vecchia società, continua la sua attività con la nuova impresa “Bio Building Sabina di Pompili Luca”. Opera nel comparto edile, avvalendosi delle più moderne tecnologie per costruzioni di abitazioni private, ristrutturazioni di rustici, appartamenti, ville, lavori condominiali e interventi per il consolidamento, offrendo un servizio completo, dalla progettazione alla realizzazione.

È inoltre specializzata nella bioedilizia, un modo di costruire, ristrutturare o convertire un elemento edilizio nel modo più ecologico e sostenibile mirando ad integrare sistemi o impianti che sfruttano energie pulite, utilizzando materiali e tecniche costruttive volte a integrare il più possibile l’edificio, i suoi abitanti e l’ambiente che lo ospita. Una sensibilità che risponde alle necessità di chi vuole costruire o ristrutturare riducendo impatto ambientale e consumo energetico, condizioni essenziali per considerare il proprio investimento una scelta consapevole per il proprio futuro e per il futuro dell’ambiente in cui viviamo.

Luca fa parte della famiglia di Confartigianato dal 2007. Dal 2014 al 2019 è stato membro del Consiglio direttivo di Confartigianato ANAEPA Edilizia Rieti e attualmente è nel Consiglio direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Rieti.

“Siamo veramente felici per Luca, uno degli imprenditori più attivi e partecipi alla vita associativa di Confartigianato”, ha commentato Maurizio Aluffi, Direttore dell’organizzazione artigiana reatina. “Aveva 22 anni quando ha varcato la soglia dell’Associazione e in questi sedici anni è riuscito a far crescere la sua impresa e a portare avanti la sua idea di edilizia, partendo da un piccolo comune come Cantalupo in Sabina, dove ha sede la sua impresa, in tutto il territorio del centro Italia. Siamo molto fieri che anche Confartigianato Lazio abbia riconosciuto le sue capacità e abbia riservato a lui il premio per Giovane Imprenditore dell’anno”.