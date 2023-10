Inaugurato il Ponte di Comunacque con l’Assessore Regionale Giancarlo Righini

Trevi Nel Lazio, Foppoli: “La forza del territorio, è la sinergia tra il Parco ed i Sindaci , uniti per la sua tutela e valorizzazione”

Grande partecipazione per l’inaugurazione del Ponte di Comunacque, inaugurato questa mattina all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Il ponte fu oggetto di un crollo avvenuto nel marzo del 2018 a causa dei persistenti fenomeni atmosferici, determinandone inevitabilmente la chiusura al pubblico. La burocrazia ed il periodo della pandemia, hanno necessariamente rallentato i tempi, fino a giungere alla giornata odierna con l’ufficiale riapertura. L’occasione ha visto la partecipazione dell’Assessore Regionale ai Parchi e Foreste on.Giancarlo Righini, che ha prima incontrato insieme al commissario Alberto Foppoli presso la sede dell’Ente Parco a Jenne i Sindaci del Parco, per poi giungere in località Comunacque insieme a tutti i Sindaci per il taglio del nastro. “E’ un vero piacere essere qui con voi –ha commentato l’Assessore Regionale Righini- la presenza dei Sindaci del Parco Naturale dei Monti Simbruini, che è bene ricordare essere l’area verde più grande del Lazio, è un importante segnale, il Parco insieme ai Sindaci è custode sul territorio e insieme devono tutelare questo ambiente unico e d’inestimabile valore con l’ausilio ed il sostegno costante della Regione Lazio”. L’iter procedurale oltre alle due Amministrazioni Comunali di Jenne e Trevi Nel Lazio, ha visto il coinvolgimento dell’Ente Parco, che è riuscito ad ottenere due importanti finanziamenti per il rifacimento del ponte in località Comunacque. “Siamo riusciti a realizzare un importante opera –commenta il Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli- che permette la fruibilità dei tanti visitatori dell’area e camminatori che intraprendono il cammino di San Benedetto e della Via Lupi, passando appunto per il ponte. Il coordinamento da parte dell’Ente Parco è stato fondamentale, per giungere al rifacimento e riapertura del ponte”. “L’inaugurazione odierna ha vari significati –ha sottolineato il commissario del Parco Alberto Foppoli- il primo di riunire le due sponde del fiume, che da tempo erano interrotte a causa della frana, l’altra motivazione è la grande sinergia del Parco con i Comuni in esso ricadenti, oggi la partecipazione di tutti i Sindaci del Parco è significativa, e rappresenta la forza di una comunità che insieme interviene per tutelare e promuovere questo meraviglioso territorio. Ringrazio l’Assessore Righini che ci ha onorati della sua presenza, tutti i Sindaci presenti, il Presidente della Comunità dei Sindaci del Parco il dott. Domenico Petrini Sindaco di Subiaco, le forze dell’ordine presenti, ed in particolare i dipendenti dell’Ente Parco costantemente operativi. Oggi mi sembra di iniziare un percorso davvero allettante per lo sviluppo del territorio, partendo da qui che è considerato uno dei luoghi più sacri all’interno del Parco dei Monti Simbruini”. La Dott.ssa Isa Paola Olivieri Preside dell’Istituto Comprensivo di Piglio (che include i plessi di Trevi nel Lazio e Filettino), è intervenuta all’evento, accentuando l’importanza del far conoscere il territorio alle nuove generazioni, dunque l’importanza della sinergia tra gli Enti territoriali e la scuola con iniziative educative e formative. L’assessore Righini insieme ai Sindaci ha voluto percorrere il ponte fino a giungere ad ammirare la splendida cascata di Comunacque, uno dei luoghi più incantevoli all’interno del Parco suggellando il momento con una bella foto insieme ai Sindaci, al commissario ed al Direttore del Parco. (nella foto)