“ In settimana attesa la firma da parte della regione dell’atto che autorizza la caccia selettiva anche per l’Atc Fr1” – lo dichiara Gianluca Quadrini

Nelle ultime settimane sul comune di Sora e di isola del Liri si sono registrate una serie di segnalazioni, da parte di cittadini e comitati di quartiere riguardo gli enormi danni causati dai cinghiali. A seguito di ciò e degli incontri avvenuti la scorsa settimana per definire i provvedimenti da emanare riguardo la problematica degli ungulati da parte della Direzione Regionale dell’Agricoltura, l’Atc Fr1 ha fatto richiesta, su sollecitazione del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone e delelgato alla Polizia Provinciale, Gianluca Quadrini, di autorizzazione alla caccia selettiva, non nei centri urbani. Tale richiesta è stata protocollata in regione ad inizio settimana. Lo stesso Quadrini in una nota dichiara che in settimana verrà firmato l’atto che autorizza l’Atc Fr1 alla caccia selettiva – “Nei giorni passati ha avuto seguito un importante incontro presso la sede di Frosinone della Regione Lazio tra Atc Fr1 e il Dirigente Regionale dell’Agricoltura, dott. Luciano Massimo, durante il quale sono state analizzate tutte le misure da prendere riguardo la problematica dei cinghiali anche per i comuni dell’Atc Fr1. Dalla riunione è emerso che la Regione Lazio emanerà una determina in cui si potranno attivare le procedure per la caccia selettiva anche per i restanti comuni della Provincia di Frosinone, così come è stato per quelli dell’Atc Fr2. L’Atc Fr1 – continua Quadrini – ha già protocollato in Regione la richiesta di adozione della caccia selettiva non nei centri urbani e in settimana verrà firmato l’atto con il quale la Regione concederà l’attuazione di questo procedimento sotto l’egida della Polizia Provinciale che avrà il compito di coordinare tali interventi sul territorio.” “Purtroppo continuano a verificarsi nuovi episodi di danni causati dal vagare senza controllo dei cinghiali ed è per questo che bisogna procedere in maniera repentina e senza perdere tempo. Questi animali continuano a girare indisturbati distruggendo tutto ciò che trovano davanti a loro.” “Voglio ringraziare – in conclusione afferma Gianluca Quadrini – la puntualità dei sindaci che giornalmente mi sollecitano azioni e provvedimenti da mettere in campo. Gli ungulati sono un problema non solo di carattere agricolo, e quindi per le colture e gli agricoltori, ma anche per la pubblica e privata incolumità Ringrazio, inoltre, il Presidente dell’Atc Fr1, Enzo Pirazzi per la tempestività di azione.”