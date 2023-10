Cassino: Gianluca Quadrini “anche a Cassino un tavolo sulle criticità del trasporto pubblico”

Continua il giro del Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che questa mattina ha riunito a Cassino presso la sala giunta del Palazzo Comunale, insieme al consigliere provinciale, Gaetano Ranaldi, il sindaco Enzo Salera, il Magnifico Rettore dell’Università di Cassino, Prof. Marco Dell’Isola, i responsabili Cotral di Frosinone, Ing. Walter Volpe e il dott. Sergio Giovannetti, il Comandante della Polizia Provinciale, Ing Pierfrancesco Vona, il responsabile dell’area 6, il geom. Sebastiano De Cesaris, la polizia Provinciale e i tecnici della Provincia di Frosinone. Durante l’incontro si è discusso delle criticità legate al servizio di trasporto pubblico nella città martire e in particolare in relazione al

Capolinea e i collegamenti dell’Ateneo presso la località Folcara. “Abbiamo deciso, insieme al consigliere provinciale, Gaetano Ranaldi, di convocare questa riunione per esaminare insieme le problematiche sul servizio offerto da Cotral nella città di Cassino. Con la riapertura delle scuole infatti, e i nuovi orari dei plessi sarà necessario garantire un servizio adeguato alle esigenze degli studenti. Senza dimenticare i ragazzi che frequentano l’Università di Cassino e quindi le corse in direzione Folcara.” Commenta in una nota Quadrini al termine della riunione. “Dalla riunione – continua Quadtini- abbiamo definito, insieme al consigliere Ranaldi e al sindaco Enzo Salera, la sistemazione del capolinea del Cotral a Cassino, in questo modo si riuscirà a dare un servizio sia agli utenti che agli stessi operatori del Cotral. Per quel che riguarda la Folcara, invece, c’è un progetto di viabilità alternativa che entro il 31 dicembre di questo anno dovrebbe vedere la luce, in modo tale da alleggerire e migliorare la viabilità tanto al comune di Cassino e a tutti gli edifici scolastici che insistono sulla zona tanto anche alla Cotral.“ “Siamo certi che il confronto sia sempre la strada da perseguire per trovare le giuste soluzioni. La provincia si sta adoperando per ascoltare le esigenze ed intervenire sulle criticità riscontrate dai suoi comuni. Ringrazio la Polizia Provinciale per il servizio costante che puntualmente svolge , attraverso il suo Comandante e i suoi agenti, sulla zona della Folcara per garantire la viabilità sì tutto il territorio. Ringrazio anche il Sindaco di Cassino, Enzo Salera, per averci dato la possibilità di fare l’incontro presso il Comune