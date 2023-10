SALVO VALENTI FARA’ IL CONGRESSO NAZIONALE A CATANIA E NON A PALERMO

Il Congresso italiano dei Gruppi di San Michele sarà a Catania (comoda da Messina e Calabria, e unica al mondo ad avere tre chiese dedicate l’Arcangelo) invece che a Palermo, sede del Gruppo più antico, come tutti credevano.

Come noto il palermitano Salvatore Valenti (detto Salvo, sposato, lavora e abita a Palermo ma è sempre in viaggio!) da anni vede in sogno San Michele Arcangelo che nel 2015 gli ha chiesto di fare dei Gruppi, così l’anno scorso davanti a un Notaio, ha reso ufficiale l’Associazione che riunisce gli oltre 400 Gruppi italiani, francesi e polacchi già attivi. Poi questo gennaio è andato a Londra e il 20 settembre in Vaticano alla Udienza generale del Papa.

A novembre farà i Congressi nazionali annuali a Parigi e Catania (al solito per consolidare i Gruppi, presentare regole, nuovi programmi e organigrammi senza dimenticare le testimonianze delle guarigioni ottenute con l’acqua della edicola votiva di Petralia (PA)), poi l’anno prossimo è atteso in America, nord e/o sud.

Questi Gruppi di solito si riuniscono ogni 29 del mese (eco della festa degli Arcangeli del 29 settembre), ma la mattina del 20 settembre 2023 (Foto) 58 persone (tra cui due sacerdoti), appartenenti a 15 di questi Gruppi, hanno pregato col Papa, insieme tra loro e coi loro Angeli custodi, durante l’Udienza generale in Vaticano, dove sono entrati dalla porta Angelica (cioè degli Angeli), che una volta aveva la scritta “Chi vuole salvare il mondo segua noi (Angeli)”. Poi naturalmente al termine hanno ricevuto la benedizione Apostolica.

Era l’anniversario della fine del potere temporale dei Papi, cioè i devoti a San Michele è come se avessero spiritualmente riaperto la battaglia della Breccia di Porta Pia del 20 settembre 1870. Non per ridare il potere temporale al Papa, ma per far cancellare le successive leggi statali che oggi offendono Dio (divorzio, aborto ecc) come chiesto da San Michele.

L’Occidente sta sprofondando, ma la Madonna e San Michele Arcangelo, intervengono, e anche altri Angeli, secondo le profezie, stanno agendo con altre modalità!