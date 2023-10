Continuano i lavori sul Cammino di Francesco: iniziano gli interventi nella zona del Santuario di Fonte Colombo

Proseguono i lavori di riqualificazione del Cammino di Francesco del Comune di Rieti e della V Comunità Montana, nell’ambito dell’accordo di programma avente per oggetto il Cammino di Francesco finanziato dal MIBACT per circa 2 milioni e 400 mila euro complessivi, ai quali saranno aggiunti circa 570 mila euro di finanziamento deciso dal Comitato Greccio 2023. Oggi sono stati presentati gli interventi che riguarderanno la

zona del Santuario di Fonte Colombo in due tratti, il primo a ridosso dell’eremo e l’altro all’altezza dell’abitato di Poggio Fidoni e sono finalizzati al rifacimento del sentiero con pietrisco e ghiaia, dell’apposizione di nuove palizzate e la realizzazione di canali di scolo che permettano di ridurre al minimo i danni che potrebbero essere causati dalle piogge. Come dichiarato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli “testimoniano l’attenzione dell’Amministrazione e dell’Assessorato ai Lavori Pubblici verso i cammini di fede, che rappresentano un driver ormai consolidato dell’offerta turistica del nostro territorio, ma che attraversando la città e le frazioni diventando un ulteriore occasione di messa in sicurezza e fruibilità per tutti”.