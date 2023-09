Rome City Istitute – Al via il Torneo di calcio – Direzione gare a cura di A.S.I.

Rome City Institute è una storia di successo ottenuta grazie al duro lavoro e alla professionalità. Un’idea ambiziosa che è diventata un motivo di orgoglio italiano a livello internazionale. Combinare una formazione internazionale con la pratica sportiva ad alto livello internazionale, per prepararsi ad un futuro ruolo nel mondo dello sport professionistico. “Senso di soddisfazione deriva dal poter aiutare i sogni a trasformarsi in realtà“, le parole del Dott. Stefano Elio Radio , Presidente Istituto Città di Roma.

Nella splendido scenario del campo Petriana al via il prestigioso torneo di calcio internazionale di studenti universitari, ragazzi provenienti dall’America, America Latina, e da altre parti del mondo. Le squadre partecipanti Kings , Senators, Gladiators e Legionarius, alla fine dello stesso verrà decretato il miglior giocatore e miglior portiere.

Quale è lo scopo di questo primo campionato?

“Lo scopo di questo primo campionato è quello di gettare le basi per un progetto ambizioso: l’Empire Collegiate League (ECL). Il nostro obiettivo è far crescere questo progetto progressivamente, aumentando il numero di squadre di anno in anno, proporzionalmente alla crescita degli studenti che decidono di venire a fare un’esperienza sportiva e accademica a Rome City Institute. Crediamo fermamente in questo progetto, il quale non si limita al calcio ma coinvolge anche molte altre discipline sportive. Rome City Institute è unico nel suo genere, uno dei pochissimi istituti in Europa capace di accogliere Studenti Atleti provenienti da tutto il mondo, garantendo una grande professionalità in entrambi i percorsi, accademico e sportivo. Proprio per questo motivo, abbiamo scelto di affidare la gestione del calcio alla professionalità di ASI. Questa collaborazione mira a conferire al campionato un’immediata impronta di professionalità e ad assicurare un controllo rigoroso durante le partite. Le terne arbitrali parlano fluentemente l’inglese, e al di fuori del campo, ASI si occuperà della gestione delle classifiche e della giustizia sportiva“, le dichiarazioni del Dott. Mauro Girini responsabile attività sportive Roma City Institute.

L’ASD Arbitri Sport Italiani affiliata ad A.S.I ente di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. darà tutto il supporto tecnico a 360° con professionalità competenza (arbitri Internazionali ) che la distingue in questo settore da oltre venti anni.

Lo scorso giovedì c’è stata la partita inaugurale tra Kings – Senators,: Direttore di gara Andrea Sabato, AA1 Patrizio Venturoli, AA2 Manuele Book che hanno dato il via alla manifestazione. Partita molto corretta, con le tribune gremite per l’occasione con fumogeni e tanto buon tifo per sostenere le due compagini. Il risultato finale vede vincere i Senators per due reti ad uno.