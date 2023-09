Brugnato 5Terre Outlet Village, Brugnato Outlet Village, Brugnato Outlet

Il prossimo 6 ottobre torna la notte bianca dello shopping all’outlet village ligure, con eccezionali riduzioni del 50% sul prezzo outlet sulle collezioni Autunno – Inverno e tante divertenti iniziative

Tutto pronto a Brugnato 5Terre Outlet Village per festeggiare il ritorno della Nuit Blanche, la notte bianca dello shopping che si terrà venerdì 6 ottobre. Dalle 18 alle 23 i visitatori potranno approfittare dell’eccezionale riduzione del 50% sul prezzo outlet, su tutto l’assortimento delle nuove collezioni all’interno dei negozi aderenti all’iniziativa. Un’imperdibile occasione per acquistare i capi preferiti e a volte desiderati ad un prezzo davvero conveniente.

Per l’occasione, per rendere a tutti più facile raggiungere l’outlet village, il 6 ottobre verranno messi a disposizione speciali bus navetta serali, prenotabili al costo di 5 euro, in partenza da Genova, Pisa, Livorno e Versilia. Per conoscere gli orari e prenotare sarà sufficiente chiamare l’Infopoint allo 0187 894521 o consultare l’area del sito https://shopinnbrugnato5terre.it/it/page/61/speciale-navetta-nuit-blanche-brugnato-5terre-outlet-village

La Nuit Blanche, come nel primo appuntamento dello scorso maggio, sarà anche divertimento, grazie alle numerose iniziative dedicate a grandi e piccini che animeranno le vie di Brugnato 5Terre Outlet Village nel corso della serata, a partire dalle 18. Dj set esclusivi ed esibizioni di musica live faranno ballare e divertire i visitatori che potranno inoltre gustare un cocktail o una tipica focaccia ligure nel corso di happy hour appositamente organizzati dai bar e dai ristoranti del Centro.

L’imperdibile serata di shopping offrirà inoltre a tutti i visitatori l’occasione di scoprire i nuovi arrivi tra gli store presenti a Brugnato 5Terre Outlet Village. Tra i più recenti il punto vendita di TEDi, il brand tedesco noto per la sua proposta che spazia dai prodotti di uso quotidiano alle decorazioni, dagli articoli da regalo a quelli di cartoleria, dagli addobbi per party e feste alla drogheria, e il temporary store Paragon Crocs, che racchiude in solo spazio diversi marchi di tendenza, tra cui Crocs, Colors of California, Heydude, Canadian, Teva.

La formula della notte bianca dedicata allo shopping e al divertimento, giunta al secondo appuntamento, viene proposta con l’obiettivo di offrire a tutti i visitatori un’occasione unica per acquistare i capi preferiti a prezzi davvero irripetibili, trascorrendo una serata piacevole tra musica e divertimento. La lista completa dei negozi che parteciperanno alla Nuit Blanche potrà essere consultata all’interno della sezione dedicata del sito shopinnbrugnato5terre.it.

La Nuit Blanche è solo l’ultima tra le iniziative che rendono l’offerta dell’outlet village ligure sempre più conveniente e che lo confermano come punto di riferimento per tutti gli amanti della moda. Ad accogliere ogni giorno i visitatori un ambiente all’interno del quale è piacevole passeggiare e trascorrere il proprio tempo libero, all’insegna del relax e dello shopping.

Brugnato 5Terre Outlet Village non è solo shopping ma anche gusto e buona cucina, grazie ad un’offerta food di alta qualità per una piacevole sosta tra un acquisto e l’altro. Tanti i punti ristoro vocati alle eccellenze del territorio, e tra questi l’ultimo arrivato, Luna Blu Ristorante, la struttura gestita dalla Cooperativa Sociale Luna Blu dedicata all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo dei ragazzi con autismo.

Brugnato 5Terre Outlet Village è un innovativo Outlet Village che sorge in una delle aree geografiche più note al mondo e meta di turismo internazionale, tra Portofino e la Versilia, immerso nel verde della Val di Vara e nei dintorni del borgo medievale di Brugnato, considerato uno tra i 100 borghi più belli d’Italia. Aperto nell’aprile 2014, l’Outlet Village è un insediamento commerciale con oltre 80 negozi, con ottima accessibilità e visibilità lungo l’autostrada A12 Genova – Livorno. Il Centro offre un vasto assortimento delle migliori griffe di moda e marchi sportswear, calzature, accessori e casalinghi e molto altro ancora a prezzi ridotti dal 30% al 70% tutto l’anno. Tra i brand presenti Borbonese, Replay, Lindt, Liu-Jo Uomo, Arena, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Malo, Marina Militare, Napapijri, Nike, New Balance, Pinko, Puma, Twinset, Elena Mirò, Timberland e molti altri. Brugnato 5Terre Outlet Village è un’esperienza unica che combina shopping a prezzo outlet, art e cultura e offre un ricco programma di eventi, escursioni e attività in sinergia con il territorio circostante. Brugnato 5Terre Outlet Village è anche l’unico Centro a offrire un’eccezionale offerta gastronomica grazie al Padiglione del Gusto dove è possibile degustare il meglio delle eccellenze territoriali e prodotti tipici locali.