Spaghetto Quadrato La Molisana: con la zucca di Halloween…e non solo

La zucca è la regina dell’orto e della tavola autunnale. Per una cena terrificante ma sfiziosa ad Halloween o per un pranzo domenicale in famiglia, La Molisana propone una ricetta dai colori e dai sapori autunnali che conquisterà tutti i palati.

Nel piatto “Spaghetto Quadrato La Molisana con radicchio rosso, guanciale e trancetti di zucca” la dolcezza della zucca si sposa con l’amaro del radicchio rosso creando l’abbinamento perfetto! Unisce tutti gli ingredienti il vero protagonista del piatto, lo Spaghetto Quadrato La Molisana: cavallo di battaglia del pastificio di Campobasso, è corposo, praticamente non scuoce mai e cattura il condimento su tutti e quattro i lati. Nasce dall’attento studio della tradizione regionale abruzzese-molisana della pasta fatta in casa: credendo profondamente nel potenziale dello spaghetto alla chitarra, La Molisana ha deciso di promuoverlo al di là dei confini regionali creando lo Spaghetto Quadrato, oggi tra i formati di pasta più amati dagli italiani. Nasce da solo grano italiano decorticato a pietra ed è ruvido e tenace grazie alla trafilatura al bronzo. Anche lo Spaghetto Quadrato La Molisana è preparato con la ricetta tradizionale La Molisana: solo grano 100% italiano alto-proteico, l’aria di montagna del Molise, l’acqua di sorgente utilizzata per l’impasto che arriva fredda direttamente dal Parco del Matese e la decorticazione a pietra per una pasta ruvida e tenace, trafilata al bronzo e dall’eccellente tenuta in cottura.

Non solo: il

nuovo pack in carta proviene da foreste gestite in maniera responsabile e certificate FSC (Forest Stewardship Council) ed è riciclabile nella carta al 100%; infine, il QRcode presente sul pack rimanda, se inquadrato, avideo-ricette da 1 minuto studiate ad hoc dagli amici di Chef in Camicia, a contributi scientifici e al racconto di tradizioni e trend del mondo della pasta sempre Made in Italy.