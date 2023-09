Sciopero dei dipendenti delle residenze sanitarie assistenziali del Lazio

Cisl Fp: «L’ora dell’attesa è finita, scendiamo in piazza per difendere i lavoratori»

Anche la provincia di Frosinone parteciperà allo sciopero nazionale indetto da Cisl, Cgil e Uil per i lavoratori e le lavoratrici delle residenze sanitarie assistenziali del Lazio. Domani mattina, mercoledì 27 settembre, una rappresentanza della provincia di Frosinone sarà presente alle 10 davanti la sede della Regione Lazio.

«Non è possibile attendere oltre e non è possibile che le lavoratrici e i lavoratori di questo comparto continuino ad operare in situazioni di forte criticità – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Fp Frosinone Antonio Cuozzo – Per questo motivo domani mattina saremo anche noi in piazza per portare avanti una battaglia di dignità, una battaglia per chi lavora quotidianamente al servizio del prossimo. In questi mesi abbiamo chiesto in tutti i modi alla Regione Lazio di intervenire con una posizione forte, certa e incontrovertibile. Abbiamo chiesto che si mettesse fine al modo di operare che continua ad andare avanti da troppo tempo e che non mette al centro i dipendenti. Purtroppo le nostre richieste sono rimaste inascoltate. Da qui la decisione nazionale di scendere in campo cui abbiamo subito aderito. Non arretriamo nelle nostre posizioni, non faremo un passo indietro, porteremo avanti questa battaglia e ci auguriamo che dalla Regione Lazio arrivi, finalmente, una risposta a sostegno della classe lavoratrice».