Progetto Sicurezza stradale, on-line piattaforma dedicata

È da oggi on-line il portale del Comune di Sora previsto dal “Progetto 3S – Sicurezza Stradale a Sora”. All’indirizzo https://sicurezzastradalesora.it gli utenti troveranno uno strumento di diffusione, sensibilizzazione e informazione sui risultati di progetto e sulle tematiche inerenti la sicurezza stradale. Sarà possibile consultare dati, progetti e piani in materia, sia comunali che nazionali ed europei, condividere esperienze e ‘buone pratiche’.

Il Progetto “3S – Sicurezza Stradale di Sora”, presentato dal Comune nel 2017 in risposta a un bando di Regione Lazio e Ministero Infrastrutture e Trasporti, intende realizzare numerose azioni:

Rafforzare la capacità di governo della sicurezza stradale attraverso corsi di formazione a tecnici e decisori dell’Amministrazione Comunale;

Formare i tecnici e i decisori sul fenomeno dell'incidentalità, sugli indicatori per misurarlo e i fattori che lo influenzano, le caratteristiche del traffico e gli elementi di base delle strade e sulla pianificazione/gestione degli interventi;

Definire un piano di interventi per accrescere le proprie competenze del piano della programmazione coordinandosi con il centro di monitoraggio della Regione Lazio;

Sensibilizzare e informare, attraverso azioni innovative, tutti i cittadini con particolare attenzione alla fascia di utenti giovani;

Predisporre un Piano per la Sicurezza Stradale del Comune di Sora;

Realizzare un intervento Infrastrutturale, la messa in sicurezza dell'incrocio Via Cellaro – Via Pozzo Pantano mediante la costruzione di una rotatoria;

Monitorare le attività per valutare i risultati di ognuna delle azioni che saranno realizzate e pianificare gli interventi futuri.

“La piattaforma web da oggi consultabile è una delle importanti azioni comunicative del progetto “3S – Sicurezza Stradale a Sora” che è stato realizzato in partenariato con il DICEA – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale di Sapienza Università di Roma – dichiara il Sindaco Luca Di Stefano – I cittadini potranno consultare gli obiettivi della nostra azione che è concretamente orientata a garantire ai cittadini di viaggiare in sicurezza sulle strade e ridurre il numero di incidenti. Sul portale sarà possibile leggere la normativa, le statistiche e conoscere le iniziative già realizzate come le campagne di educazione e sensibilizzazione adatte alle diverse categorie di utenti, anche rivolte ai ragazzi gli studenti, allo scopo di stimolare nei futuri utenti della strada una cultura della Sicurezza Stradale e prevenire i comportamenti errati”.