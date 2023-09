Gianluca Quadrini sensibilizza i dirigenti scolastici alle prevenzione in occasione dell’IT Alert

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, ha inviato una lettera a tutti i dirigenti scolastici della Provincia di Frosinone e per conoscenza al Direttore Regionale dell’USR Lazio, la Dott.ssa Annapaola Sabatini, e al Dirigente dell’ATP Frosinone, Dott.ssa Azzurra Mottolese, in cui si sollecita a sensibilizzare i ragazzi alla cultura della sicurezza, della prevenzione e soprattutto delle modalità di evacuazione in caso di necessità e di calamità naturale attraverso pratiche di prove di evacuazione, in occasione del test IT Alert, un test del sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, tramite tecnologia Cell Broadcast, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso. Alle ore 12 della giornata di domani, 27 settembre, tutti gli smartphone delle persone presenti sul territorio del Lazio saranno raggiunti da un messaggio di test che scatterà per merito dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio. In una nota lo stesso Quadrini afferma – “Ho ritenuto opportuno mandare un lettera a tutti i dirigenti scolastici proprio in occasione dell’iniziativa regionale dell’IT Alert perché credo sia molto importante che i nostri ragazzi vengano istruiti, tramite delle esercitazioni pratiche di evacuazioni sulle modalità e sui comportamenti da intraprendere in caso di calamità naturali.

È importante sottolineare l’importanza dell’educazione alla sicurezza nell’ambito del percorso educativo offerto dalla scuola, soprattutto attraverso la partecipazione diretta degli studenti.”

“Ringrazio i nostri Dirigenti Scolastici per il lavoro che svolgono quotidianamente con i nostri ragazzi.” – Conclude Quadrini – “In qualità di Presidente del Consiglio Provinciale rimango a disposizione per tutte le questioni che riguardano la crescita didattico – culturale dei nostri ragazzi. È importante che, in un mondo che vede avanzare velocemente il fenomeno della globalizzazione, il ruolo delle istituzioni scolastiche non venga meno come punto di riferimento”