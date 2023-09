Gianluca Quadrini convoca una riunione con i responsabili Cotral per garantire un servizio idoneo soprattutto per i piccoli comuni della Provincia

Con una lettera indirizzata ai responsabili Cotral di Frosinone e ai sindaci di Acquafondata, Vallerotonda e Viticuso, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, convoca una riunione, presso il suo ufficio della Provincia di Frosinone, per discutere delle criticità dei piccoli comuni montani del cassinate causate dagli orari delle corse degli autobus verso Cassino che creano non pochi disagi agli alunni che frequentano la scuola dell’obbligo a Sant’Elia Fiume Rapido. In una nota lo stesso Presidente del Consiglio afferma – “Ho ritenuto necessario convocare una riunione, a seguito della richiesta inviatami lo scorso 20 settembre, dal sindaco di Acquafondata, la dott.ssa Marina Di Meo, la quale segnalava i disagi negli orari degli autobus Cotral per i ragazzi che frequentano la scuola dell’obbligo a Sant’Elia Fiume Rapido. Tale incontro si è reso necessario al fine di valutare eventuali soluzioni necessarie per risolvere i disagi dell’utenza scolastica, soprattutto per i ragazzi che provengono dai piccoli comuni, come quelli convocati. A pagare questa criticità sono soprattutto i piccoli centri della nostra provincia in cui si riscontra un rischio di spopolamento in virtù della mancanza di servizi necessari alla quotidianità. Per questo motivo, – conclude Quadrini – in qualità di Presidente del Consiglio Provinciale, insieme ai sindaci e ai responsabili Cotral vogliamo trovare una soluzione concreta e immediata che riesca a garantire un servizio idoneo alle esigenze dei nostri ragazzi.”