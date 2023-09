Prestigioso premio internazionale a Fernando Riccardi

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Un riconoscimento meritato per un bellissimo e coinvolgente libro”

Come ogni anno si è celebrato lo Spoleto Art Festival che ha proposto molte esposizioni, eventi culturali paralleli dedicati all’arte, alla letteratura e alla musica. La manifestazione si è svolta presso la suggestiva cornice del Chiostro del complesso monumentale di San Nicolò, nel centro della città umbra, dove sono stati consegnati i Premi internazionali per la letteratura 2023. Tra i premiati anche lo scrittore, giornalista Fernando Riccardi, che ha ricevuto uno dei Premi Internazionali Spoleto Art Festival Letteratura 2023 per il suo romanzo ” Assassinio sull’Omnibus 3”. “Davvero una grande soddisfazione -ha commentato Riccardi- per la quale ringrazio la direzione artistica di una rassegna così prestigiosa e che mi induce con maggiore convinzione a proseguire lungo la strada ormai tracciata da tempo”. Plauso per quest’importante riconoscimento internazionale, è stato esternato anche dal Sindaco di Trevi Nel Lazio Silvio Grazioli, considerando che uno degli appuntamenti culturali che si sono svolti durante l’anno a Trevi Nel Lazio, è stata la presentazione del libro di Riccardi (nella foto), più volte presente anche ad eventi legati al brigantaggio che si sono svolti a Trevi. “Un premio più che meritato –sottolinea il Sindaco Grazioli- per un libro che è stato presentato con successo in tutta Italia, e che disegna in modo fluido e coinvolgente un periodo importante della storia dell’Italia post-unitaria, raccontando il primo delitto di mafia. Fernando Riccardi oltre che un eccellente scrittore e storico, è un amico di Trevi , e a lui vanno i miglioro auguri per questo riconoscimento da parte mia e dell’intera comunità trebana”.