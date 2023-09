POMENTE: “ANDREA AMATA HA RAGIONE: FROSINONE E LATINA VANNO INSERITE NELLA ZES”

L’imprenditore e consigliere comunale di Monte San Giovani Campano evidenzia i rischi per il mondo produttivo locale “La mancata presenza, al momento, nelle aree Zes della provincia di Frosinone, così come i possibili fondi che arriveranno a Roma per l’Expo, mi preoccupano sia come imprenditore che come espressione delle istituzioni di questo territorio”. A parlare così, Silvano Pomente, imprenditore e consigliere comunale, con delega ai rapporti con il Consorzio industriale, di Monte San Giovanni Campano che evidenzia: “Si tratta di una tenaglia competitiva per le aziende della provincia di Frosinone e di quelle di Latina che avrebbero difficoltà a competere con i loro prodotti rispetto alla produzione localizzata in aree a noi contigue, ma nelle quali ci sono sia risorse in abbondanza che provvedimenti facilitativi per le imprese”. “Per questi motivi mi trovo d’accordo con quanto sta chiedendo il consigliere provinciale Andrea Amata: è assolutamente necessario agire affinché anche Frosinone e Latina vengano inserire nelle aree speciali, visto che i parametri economici dei due territori sono certamente più vicini alle zone in crisi che a quelle floride. Amata lo ha evidenziato per primo, lanciando l’alert, ora è necessario che chi di dovere raccolga l’appello. Anche il Consorzio industriale dovrebbe raccogliere l’appello di Amata, evidenziando i rischi di tenuta per il sistema imprenditoriale qualora verremmo esclusi dai benefici della Zes. Da imprenditore, ha concluso, se ciò non dovesse accadere sarebbe un vero e proprio macigno alla nostra volontà di lavorare e rimanere in questa terra”.