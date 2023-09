L’UGL Lazio celebra il Congresso: appuntamento venerdì 29 settembre a Roma

E’ fissato per venerdì prossimo 29 Settembre a Roma il V Congresso dell’unione regionale UGL Lazio: “Costruiamo il nostro futuro!”, questo lo slogan scelto per l’importante appuntamento che si terrà al Carpegna Palace Hotel in via Aurelia, 481 a partire dalle ore 10.00.

Tra gli ospiti la Vice Presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, il Sottosegretario di Stato Claudio Durigon, rappresentanti della Camera e del Senato, Consiglieri Regionali, alcuni dei Sindaci dei capoluoghi di Provincia della Regione Lazio. Il presidente di Unindustria Lazio, i Rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali e delle organizzazioni datoriali. Un parterre d’eccezione per un importante momento di confronto tra tutte le anime che compongono il mondo del lavoro.

Così il Segretario Regionale uscente Armando Valiani: “Celebriamo questo congresso dopo 5 anni dall’ultimo, concludendo un lungo e proficuo dibattito che si è svolto nei mesi scorsi, coinvolgendo tutti i nostri iscritti attraverso assemblee, incontri e, soprattutto, la celebrazione dei congressi provinciali.

Il congresso rappresenta un momento di estrema importanza per la vita della nostra organizzazione, che ci consente una valutazione critica delle attività svolte negli anni precedenti e ci proietta al futuro, pianificando insieme scelte e strategie al fine di adeguarci in modo più efficace alle mutate condizioni del mondo del lavoro. L’obiettivo principale è difendere con maggiore incisività gli interessi e i diritti delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani, delle categorie più fragili“.