“L’AMMINISTRAZIONE DEVE GARANTIRE DECORO, PULIZIA E SORVEGLIANZA PER I CIMITERI CITTADINI”

Il consigliere Antonio Pompeo sferza la maggioranza di Ferentino: “Disinteresse che denota una scarsa qualità rispetto alle necessità delle persone”

“In questi ultimi tempi i cimiteri di Pareti e di Porciano sono stati oggetto di numerose e giuste lamentele da parte dei cittadini per la situazione di degrado e abbandono causata dalla scarsa pulizia dei viali, dal mancato taglio dell’erba, dalle perdite idriche e dalla presenza di cumuli di rifiuti. L’assenza di interventi di manutenzione ordinaria da parte del Comune è stata tale da rendere impraticabili anche alcune parti dei citati siti cimiteriali. A ciò si aggiunge, a quanto è dato sapere, che da qualche mese a questa parte, soprattutto durante la fascia oraria 12.00-16.00, il cimitero di Pareti risulterebbe privo di personale di sorveglianza. Diverse sono state anche le segnalazioni di furti e danneggiamenti, in particolar modo di oggetti e arredi sacri, nonché di infortuni di alcuni visitatori che non avrebbero trovato sul posto il personale addetto a cui rivolgersi. Tale situazione appare fortemente incresciosa ed è per questo che ho presentato un’ interrogazione al sindaco per chiedere spiegazioni in merito a quanto accaduto e soprattutto per sollecitare l’amministrazione ad intervenire e programmare interventi costanti per garantire pulizia e decoro nonché sicurezza attraverso la presenza di personale preposto alla sorveglianza durante tutto l’arco temporale di apertura del cimitero. Mi auguro che l’amministrazione intervenga e che non si limiti a liquidare le istanze e i problemi dei cittadini con le solite risposte di circostanza, come avviene ormai da quattro mesi a questa parte.

I cimiteri sono un luogo pubblico e sacro e meritano rispetto perché custodiscono la memoria dei nostri cari. L’attenzione e la cura da parte dell’amministrazione comunale dovrebbero essere una priorità e a Ferentino non lo sono. Al tempo stesso però, questo disinteresse misura in negativo la qualità dell’azione dell’amministrazione stessa. Su questo aspetto, così come su molti altri sui quali interverrò prossimamente, l’attenzione risulta essere particolarmente approssimativa, a tutto danno della qualità della vita dei cittadini. È ora di darsi una mossa”.

Antonio Pompeo – consigliere comunale di Ferentino