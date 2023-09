Inaugurato il Sentiero del Cuore, un luogo di grande incanto

Pastena, Un risultato nato dalla sinergia Comune ed Ente Parco dei Monti Ausoni

Domenica scorsa a Pastena è stato inaugurato il “Sentiero del Cuore” che con una camminata di circa 50 minuti porta dal Piazzale di Sant ‘Antonio alla cima di Monte Solo (511m.) e regala al visitatore un bellissimo panorama su Pastena e le sue due meravigliose pianure carsiche, che assumono colori diversi in base alle stagioni dell’anno. L’evento organizzato nell’ambito del progetto Estate #ViviParchiLazio dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Comune di Pastena in collaborazione con Associazione “Il Falco” Pastena . Questo percorso va oltre la bellezza naturale che rappresenta, infatti è l’esempio di come la collaborazione tra Enti e Associazioni del territorio porti sempre ad ottenere ottimi risultati, in questo caso la sinergia tra Parco degli Ausoni, Comune di Pastena e Associazione “Il Falco”. Il cammino è iniziato con una colazione emozionale preparata da Lucia Mattarocci raccoglitrice di erbe, nei giardini del Museo. La conoscenza degli alberi, delle piante che ci circondano e di cui spesso non conosciamo le proprietà ha la finalità di aumentare il rispetto e la cura del nostro territorio. È stato posizionato all’inizio del sentiero e in un punto panoramico della cima di Monte Solo un segnale di indicazione del sentiero unico nel suo genere poiché realizzato appositamente dall’artista Marta Di Stefano . Dell’iniziativa si sono fatti promotori l’Assessore Cesira Salamena (nella foto) e il Consigliere Matteo Frattarelli. “Come amministrazione, siamo felici di aver inaugurato il Sentiero del Cuore –sottolineano con entusiasmo i due amministratori l’Assessore Salamena ed il consigliere Frattarelli- impreziosendo l’offerta turistica di Pastena . Un ringraziamento speciale va al Dott. Lucio De Filippis direttore del Parco, coloro che hanno reso possibile l’inaugurazione del sentiero e tutti i partecipanti”.