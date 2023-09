Con il nuovo “Mangiaplastica” di Comune di Rieti e ASM ogni 30 bottiglie conferite un biglietto per il bus

Il Comune di Rieti e ASM sono impegnati nella difesa dell’ambiente, tra le misure previste l’installazione presso il punto di raccolta differenziata di via Tancia 23 di un impianto “Mangiaplastica”, che entrerà a breve in funzione e grazie al quale, conferendo 30 comuni bottiglie di plastica si riceverà un biglietto di corsa semplice del trasporto pubblico locale. “L’obiettivo – dichiara l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Giuliano Sanesi – è quello di abbinare il corretto smaltimento dei rifiuti all’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico, riducendo il traffico e il conseguente inquinamento. Una città più consapevole, pulita e salubre si costruisce a partire da piccoli gesti come questo”.