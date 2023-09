Un missile ha colpito il comando della flotta russa in Crimea

Secondo il ministero della Difesa di Mosca, c’è almeno una vittima

ROMA – Un missile ha colpito il comando della flotta russa del mar Nero situato nella città di Sebastopoli, in Crimea: lo ha riferito il blog Voennyj Osvedomitel, rilanciando video e resoconti. Nei filmati si vede una colonna di fumo nero levarsi sull’edificio con colonne in stile neoclassico. Stando a Voennyj Osvedomitel, l’esplosione ha provocato danni significativi e feriti. In un secondo momento, il ministero della Difesa russo ha riferito anche di una vittima. Il raid è l’ultimo di una serie a colpire la penisola di Crimea, controllata da Mosca dal 2014 ma rivendicata dall’Ucraina e parte del suo territorio dopo la disgregazione dell’Unione Sovietica nel 1991. Secondo informazioni rilanciate da Voennyj Osvedomitel, l’ipotesi è che a colpire a Sebastopoli sia stato un missile Storm Shadow, di fabbricazione britannica. Questo tipo di arma ha una gittata di 250 chilometri, una velocità massima di mille chilometri all’ora e sistemi che ne schermano il rilevamento radar e a infrarossi.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it Autore:Vincenzo Giardina