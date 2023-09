GIUSTIZIA, NORDIO LUNEDÌ A PERUGIA

Doppio appuntamento lunedì 25 settembre a Perugia per il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Alle 17.30 il Guardasigilli sarà accompagnato dal sindaco Andrea Romizi, dal Sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, dai vertici degli Uffici giudiziari, dalle autorità locali e da rappresentanti dell’Agenzia del Demanio per un breve sopralluogo alla cittadella della giustizia, in via Fiorenzo Di Lorenzo 22. Una visita aperta alla stampa.

Quello della cittadella di Perugia è un progetto di particolare valore per il Ministero della Giustizia, la ristrutturazione di 3 fabbricati – l’ex carcere maschile, l’ex carcere femminile e il padiglione Paradiso – per circa 20mila mq.

Al termine della visita alla cittadella giudiziaria, il Ministro Nordio interverrà al convegno “Italia vincente, verso una giustizia giusta” previsto presso la Sala dei Notari dalle 17.45. Un evento inserito all’interno della manifestazione nazionale promossa dal gruppo parlamentare Fratelli d’Italia.