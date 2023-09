Regione Lazio Bertucci: “La Commissione Bilancio ha approvato la Proposta di Legge sulla circolazione dei crediti fiscali: ossigeno per molte aziende”

“Quanto realizzato in Commissione Bilancio rappresenta un grande lavoro. L’eventuale acquisto dei crediti fiscali provenienti dal 110, dunque l’efficientamento energetico, che sono stati maturati nella Regione Lazio, rappresenta la volontà della nostra Regione di offrire una boccata d’ossigeno a quelle imprese e a quegli istituti di credito, attraverso un contributo sostanziale ed importante all’economia reale dei nostri territori”.

Con queste parole Marco Bertucci, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, commenta l’approvazione nella seduta odierna della proposta di Legge regionale n.72 del 12 settembre 2023, concernente: “Disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”. Nello specifico la pdl fa riferimento ai crediti fiscali derivanti dagli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

“Ringrazio l’assessore Righini per la sua presenza, a riprova dell’importanza della proposta di legge approvata, che vede Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d’Italia, primo firmatario”, spiega Marco Bertucci, presidente della Commissione.

L’opposizione si è astenuta. “Ho trovato poco concrete le motivazioni con cui l’opposizione ha spiegato la sua astensione sul voto finale. Come ha già spiegato durante la seduta Daniele Sabatini e come ha confermato l’assessore Righini, questo provvedimento riguarda il pregresso, il futuro è all’esame del governo di Giorgia Meloni, che sa già perfettamente come operare”, prosegue il consigliere di Fratelli d’Italia.

Resta l’importanza della proposta di legge approvata dalla commissione. “La conferma della vicinanza della Regione all’economia ed al settore produttivo in generale: l’intento è quello di tendere una mano alle aziende del Lazio, che operano nella nostra Regione e che hanno, o hanno avuto, cantieri attivi qui, proponendo l’acquisto dei loro crediti fiscali. Parliamo di crediti bloccati a livello nazionale su questo tema: per questo intendiamo dare respiro alle aziende con questa proposta di legge”.

Una risposta forte, dunque, quella che arriva dalla Regione Lazio, che si pone l’obiettivo di dare stimolo ed impulso, ed ovviamente un criterio regolatore, alla circolazione dei crediti fiscali, consentendo, nei limiti e nel rispetto delle leggi nazionali, alle imprese ed agli Enti sotto il proprio controllo, di acquisire crediti fiscali dal mercato, mediante l’utilizzo ed il supporto di banche ed istituzioni finanziarie. “Crediti delle aziende che sono certificati da tecnici e hanno l’asseverazione contabile dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti e dei CAF. Il prossimo passo sarà l’approvazione del Consiglio Regionale”, chiude Marco Bertucci.