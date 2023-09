“Li contadini bbàu ’n città”, sabato 23 e domenica 24 settembre si recupera l’evento inizialmente previsto a giugno

L’assessorato alla Cultura e quello al centro storico e alla valorizzazione dell’identità locale del Comune di Rieti presentano un fine settimana di teatro vernacolare con spettacoli in alcuni dei luoghi più caratteristici del capoluogo, dal titolo “Li contadini bbàu ‘n città” inizialmente previsto lo scorso mese di giugno e poi rimandato per il maltempo.

SABATO 23 SETTEMBRE A PARTIRE DALLE ORE 17:30

– Rieti Sotterranea di via Pellicceria con “Il Piccolo Teatro Città di Rieti” per la regia di Antonio Simeoni e con “Insieme per” per la regia di Riccardo Franco “Lu fidanzamentu” con Anna Paola Di Carlo e Luigia Francia e “Lu Sposalizziu” con Anna Maria Colangeli e Norma Ravaglia

– Piazza San Rufo con “La Schiarica” per la regia di Fabio Mazzetti “La Serenata” con Fabio Cimini e Fabio Mazzetti e “L’addimannu” con Maurizia Liorni e Antonella Ortenzi

– nel Giardino esterno a Palazzo Aluffi “il Circolo de li Rapari di Orizzonti Sabini aps”, per la regia di Francesco Rinaldi, proporrà tre scene di vita familiare dal titolo “Graidànza” con Elena Buldini e Arianna Liberati, “Battesimu, ralleu e tempo de lu reguardu” con Serena Casciani e Elisa Buldini, “Spiritellu” con Matteo Faraglia.

– A seguire a Piazzale Vittori “Mariano Vittori” con Sergio Luzzi

– Piazza del Comune “Carlo Maderno” con Giuseppe Alfano

Interventi di chiusura degli assessori Letizia Rosati e Giovanni Rositani

DOMENICA 24 SETTEMBRE A PARTIRE DALLE ORE 17:30

– a Piazza Sant’Eusanio in via delle Stelle con “Circolo de li Rapari di Orizzonti Sabini aps” per la regia di Francesco Rinaldi “Lu Faone” con Rosaria Aguzzi, Pino Ferretti, Valeria D’Aquilio e “Lo spiritello” con Mattia Grifoni”.

– Piazza dei Pozzi “Carlo Latini” con Sergio Luzzi, “La scola de ‘na òrde” con Paolo Di Pietro, Paola Acquapendente, Mattia Grifoni, “I canti del Velino in cammino” con Francesco Rinaldi, Patrizia e Caterina Fabi

– Piazza de le Canali “l’allattamentu” con Rosaria Aguzzi e Norma Ravaglia, “Lo spiritello” con Mattia Grifoni

– Casa di Loreto Mattei “Loreto Mattei” con Giuseppe Alfano.

Interventi di chiusura degli assessori Letizia Rosati e Giovanni Rositani.

Si ringrazia per l’ideazione e il coordinamento dell’iniziativa Francesco Rinaldi.

In caso di maltempo, le scene verranno rappresentate sotto i portici del Comune in Piazza Vittorio Emanuele II.