La soddisfazione del sindaco Sacco: “Scuole più sicure, la nuova pista d’atletica, l’asilo a via Lazio e il contrasto al dissesto: il nostro lavoro si vede”

A breve ulteriori interventi per altri due milioni e mezzo di euro

Quattro cantieri contemporaneamente in corso e Roccasecca, come mai era accaduto prima e altri quattro che partiranno a breve. Sta cambiando il volto della città di Roccasecca, grazie all’azione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sacco.

I lavori in corso di svolgimento prevedono quattro importantissimi interventi per una somma complessiva di circa 3 milioni e mezzo di euro. Priorità è stata rivolta alla messa in sicurezza e alla rimozione del dissesto idrogeologico in diverse zone della città, con particolareattenzione alle strade. Sono state accreditate inoltre, le risorse della terza tranche del Pnrr: quindi sono ripartiti anche i lavori già avviati per la scuola di via Roma, per la quale è previsto anche l’efficientamento energetico, l’impianto a pavimento e la nuova sala polivalente.

Il vero fiore all’occhiello di questi lavori già in essere però, resta sicuramente la realizzazione della pista d’atletica. Si sta intervenendo per dotare la città di un impianto nuovissimo, a disposizione dei giovani e per creare una vera e propria cittadella dello sport in via Scalpello, vista la presenza già del campo di calcio e di due piscine.

Entro fine settembre, come da normativa, partiranno anche i lavori per l’asilo nido di via Lazio per un milione di euro.

Infine, nel prossimo periodo toccherà ai lavori per l’ampliamento del cimitero comunale, per efficientamento energetico della scuola elementare Salvo D’Acquisto e per la sistemazione della ex scuola a San Vito. In questo caso la somma a disposizione è di oltre 3 milioni e trecentomila euro.

“Con orgoglio – spiega il sindaco di Roccasecca – posso affermare che la macchina amministrativa del Comune di Roccasecca viaggia veloce, pur dovendo superare diverse difficoltà di natura burocratica. Stiamo mettendo terra risorse importanti per migliorare la sicurezza delle strade, per rendere più efficienti le scuole, per ampliare i servizi sportivi. Mentre sulla rimozione del dissesto idrogeologico e sulle strade stiamo procedendo spediti”.

“Nel 2016 – ha concluso il sindaco – mi ero riproposto di dare il mio contributo per costruire una città più vivibile, con più opportunità e servizi per le persone. Un luogo dove la qualità della vita fosse stata migliore rispetto a come l’ho trovata. Credo che abbiamo fatto tanto, sotto tutti i punti di vista. Anche lavorando in silenzio e sottotraccia. Poi però i risultati arrivano: le risorse intercettate e i cantieri che partono e partiranno ne sono la testimonianza”.