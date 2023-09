Energia, Ecosfera spa realizza gli impianti della Gigafactory visitata da Mattarella 

La Esco Ecosfera servizi spa – energy service company con base a Roma- in partnership con la società ConMar sta realizzando gli impianti dello stabilimento 3Sun Gigafactory di Enel green Power di Catania, il più grande sito produttivo europeo di pannelli fotovoltaici oggi visitato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dal presidente tedesco Frank Walter Steinmeier.

“Siamo orgogliosi di poter partecipare a questo ambizioso progetto che farà dell’Italia un enorme propulsore della transizione ecologica europea – dice Floriana Tomassetti, amministratore unico di Ecosfera Servizi Spa- realizzando ex novo gli impianti per il sito che arriverà a produrre 3Gw di energia l’anno. La visita odierna del presidente della Repubblica Sergio Mattarella allo stabilimento di Catania ci riempie di orgoglio per questa grande missione, volta alla sostenibilità, alla crescita economica ed occupazionale di una Etna Valley oggi sempre più innovativa e competitiva”.