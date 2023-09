Comitato tecnico-consultivo per la Polizia Locale l’incontro On-line

Gianluca Quadrini ringrazia l’assessore regionale Regimenti

Si è tenuta, on-line, questa mattina la prima seduta del “Comitato tecnico-consultivo per la Polizia Locale” cui all’art. 6, comma 1, della Legge regionale n. 1 del 13 gennaio 2005, “Norme in materia di polizia locale”, istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2023, n. T00044. I lavori del Comitato sono stati presieduti dall’Assessore al ramo On. Luisa Regimenti e dal Dirigente dell’Area Politiche Degli Enti Locali – Polizia Locale, Dott. Daniele Tasca, e si sono svolti alla presenza dei Comandanti delle Polizie Locali dei Comuni capoluogo, della Città Metropolitana di Roma Capitale e delle Province di Frosinone, Latina e Viterbo. Erano presenti anche i Comandanti nominati in rappresentanza di alcune realtà territoriali minori, quali i Comuni di Ponza (LT), Anguillara Sabazia (RM) e Bagnoregio (VT). In una nota, il Presidente del Consiglio Provinciale e delegato alla Polizia Provinciale, Gianluca Quadrini, commenta l’incontro ringraziando l’Assessore Luisa Regimenti, che ha incontrato proprio nella giornata di ieri presso la sede della Regione Lazio, per confrontarsi sulle importanti azioni da intraprendere sul territorio in merito alla sicurezza – “Dopo anni, per la prima volta, oggi, si è tenuto un tavolo tecnico per affrontare il delicato problema della sicurezza nei nostri comuni. Infatti, il Comitato è stato attivato per promuovere un confronto tra i Comandanti delle Polizie Locali, al fine di ascoltare le problematiche, recepire le esigenze e raccogliere proposte per poter pianificare ed attuare concretamente i futuri atti relativi allo svolgimento delle funzioni regionali in materia di polizia locale, anche con eventuali proposte di aggiornamento e/o modifiche alla Legge Regionale vigente. Nella giornata di ieri ho avuto un confronto con l’assessore regionale, Luisa Regimenti, alla quale rivolgo i miei ringraziamenti per la sensibilità e la tempestività di azione.” Presente al tavolo anche l’Ing. Pierfrancesco Vona, Comandate della Polizia Provinciale di Frosinone, che ha rappresentato la delicata situazione delle Polizie Locali della provincia, che vede gravi sotto-organici nei Comuni più grandi ed inconsistenza, se non addirittura assenza, nelle realtà più piccole tra i 91 Comuni della Provincia. Il Comandante della Provinciale di Frosinone si è unito, inoltre, alla voce dei colleghi delle altre Province e della Città Metropolitana, per chiedere che vengano ristabiliti “per norma” gli ambiti di competenza delle Polizie Provinciale, rimasti indefiniti a seguito della L. 65/2014 (cd. Legge Delrio). “Ringrazio il Comandante della Polizia Provinciale, l’Ing. Pierfrancesco Vona, per il costante e importante lavoro che, insieme ai colleghi, svolge sul nostro territorio, tutelando ogni giorno l’incolumità di ognuno di noi, nonostante le grandi difficoltà di organico che auspico presto vengano risolte .” Così in conclusione il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini