Tiziano Ferro divorzia da Victor: “Da qualche tempo è iniziata una dolorosa separazione”

Il cantautore si confessa sui social e disdice tutti gli impegni legati al suo libro in Italia

ROMA – Arriva come un fulmine a ciel sereno per i fan, ma “da qualche tempo è iniziata una dolorosa separazione” tra Tiziano Ferro e Victor. Ad annunciarlo è lo stesso cantautore con una lettera pubblicata sui social.

L’ANNUNCIO DOPO 4 ANNI DI MATRIMONIO

“Come sempre, che sia gioia o dolore, consegno a voi la mia storia. Perché non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è iniziata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio”, spiega.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it