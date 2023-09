Attenzione e valorizzazione delle scuole nei piccoli comuni

Questo l’argomento dell’ incontro avvenuto in Regione tra Gianluca Quadrini e l’assessore regionale Giuseppe Schiboni

“In qualità di Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ho incontrato l’assessore per parlare della situazione delle scuole di nostri piccoli comuni.” Così in una nota, Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, fa sapere l’esito dell’incontro avvenuto nella giornata di ieri, presso la sede della Regione Lazio, con l’Assessore Regionale alla scuola, università, formazione e lavoro, Giuseppe Schiboni. Lo stesso Quadrini dichiara – “Bisogna dare nuovo impulso alle

scuole dei piccoli centri attraverso interventi puntuali e concreti affinché producano benefici su tutto il territorio. Il nostro impegno sarà tutelare queste scuole e sopratutto la formazione delle prime classi, che registrano un calo drastico di iscrizioni. L’obiettivo sarà quello di abbassare il numero minimo degli alunni. Questo significherebbe lasciare dei presidi territoriali ed evitare congestioni a livello centrale, impatto importate sulla tenuta sociale e delle comunità interessate.

Quello di ieri – “conclude Quadrini – “ è stato un incontro importante perché la Provincia di Frosinone sta portando avanti in maniera determinata la sua polita per il territorio. Ringrazio l’assessore Giuseppe Schiboni per la disponibilità e l’attenzione.”