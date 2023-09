Giorgetti attacca la Bce: “L’aumento dei tassi ci ha fatto perdere 14 miliardi”

Sulla manovra il ministro Giorgetti dice: “È crocevia storico, alcune ipotesi che circolano sono fantasiose”

ROMA – L’aumento dei tassi di interesse ha fatto perdere all’Italia 14-15 miliardi. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti commentando, durante un’intervista al convegno ‘Le Buone Leggi. Semplificare per far ripartire l’Italia’, i recenti aumenti dei tassi da parte dell’Unione europea. “Certamente per chi è indebitato l’aumento dei tassi non è stato positivo, noi abbiamo un debito per cui lo spread di tassi di interesse rispetto all’anno scorso fa sì che la Manovra di bilancio sia stata portata via dalla rendita finanziaria”.

“NON MI FA PAURA UE MA VALUTAZIONI MERCATI”

Giorgetti ha poi detto ancora: “Non mi fanno paura le valutazioni Ue ma quelle dei mercati che comprano debito pubblico. Ogni mattina, quando mi sveglio, ho un problema: devo vendere il debito pubblico e per convincere la gente ad avere fiducia devo essere accattivante”, prosegue il ministro.

“MANOVRA CROCEVIA STORICO”

“È un momento decisivo. Leggo di ipotesi sulla prossima manovra, alcune fantasiose. Ma è un crocevia storico”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervistato al convegno ‘Le Buone Leggi. Semplificare per far ripartire l’Italia’.

“PER TRANSIZIONE GREEN SERVONO INVESTIMENTI ALTRIMENTI TI DAI MARTELLATE…”

“Per fare la transizione green devi fare come gli Stati Uniti e finanziare tanto. Se vuoi essere autonomo e green devi investire, altrimenti è una battaglia in cui ti dai le martellate sui… Te le dai là”, dice ancora Giorgetti.

“ACCORDO PATTO STABILITÀ CREDO A NATALE”

“L’accordo sul nuovo Patto di stabilità europeo, se non si raggiungerà ad ottobre, penso arriverà a Natale con una formula che permetta di calarla nella realtà storica”, afferma il ministro dell’Economia.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it