2 giugno, Montecitorio e complesso di vicolo Valdina aperti ai visitatori. Mostre su 80 anni e donne della Repubblica

Tricolore sulla facciata. Sito dedicato con le iniziative

In occasione della festa del 2 giugno Montecitorio sarà aperto, dalle 16, sulle note della banda musicale della Guardia di Finanza.

I visitatori che si sono prenotati dal sito nei giorni scorsi (i posti sono esauriti) saranno guidati nelle principali sale di rappresentanza, con tappe, tra le altre, in sala della Lupa, dove è allestita la mostra “1946: nasce la Repubblica. L’Assemblea Costituente a Montecitorio”, e in Aula. Sarà inoltre aperto anche il complesso di vicolo Valdina, l’edificio nato in epoca altomedievale nel cuore del Campo Marzio, attorno alla Chiesa di San Gregorio Nazianzeno. Qui è a disposizione del pubblico l’esposizione ANSA dedicata alle donne della Repubblica.

Lungo il percorso interno a Montecitorio, sono esposti in Transatlantico, e nella sala delle donne, alcuni fumetti realizzati dagli studenti di alcuni licei artistici italiani (nell’ambito del progetto “Il 1946 a fumetti”) e si potrà ammirare il Cortile d’onore con un particolare allestimento.

Inoltre, sulla facciata di Montecitorio sarà proiettato il Tricolore dalle ore 00:00 fino all’alba e dal tramonto alle 23:59 di domani, martedì 2 giugno.

Tutte le iniziative, e gli approfondimenti storici, sugli 80 anni della Repubblica sono disponibili sul sito 80costituente.camera.it

Foto sito istituzionale